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NITTANYCAST: Predicting the Nittany Lions to land a four-star linebacker

Happy Valley Insider
Staff

Penn State currently holds two commitments in their 2025 recruiting class with a potential third coming in the near future from New Jersey linebacker DJ McClary, who will make his second trip to campus this 2023 college football season on Saturday.

But could Penn State be in line for another commitment next week? Happy Valley Insider believes so and you can read why below.

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As mentioned above, Penn State Football has already hosted one of NJ's best in 2025 on several occasions, including this upcoming weekend which mark his second game day visit this season.


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