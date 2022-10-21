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NN TV: Breaking down the Minnesota and Penn State matchup

Josh Taylor • NittanyNation
Staff Writer

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