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NN TV: James Franklin joins Rivals.com to talk National Signing Day

Richard Schnyderite • NittanyNation
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@RivalsRichie

Penn State Football head coach James Franklin goes one on one with Rivals.com's Adam Gorney to break down his 2023 recruiting class.

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