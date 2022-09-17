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{{ timeAgo('2022-09-17 20:04:06 -0500') }} football Edit

NN TV: James Franklin talks Auburn postgame

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football head coach James Franklin talks with the media following his team's victory over Auburn on Saturday afternoon to finish out of conference play.

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