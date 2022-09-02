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NN TV: James Franklin talks season opening victory over Purdue

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football head coach James Franklin talks with the media following his team's 35-31 victory over Purdue on Thursday night to open the season.

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