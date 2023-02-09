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NN TV: Micah Shrewsberry & Greg Gard talk Wisconsin / Penn State postgame

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Basketball head coach Micah Shrewsberry and Wisconsin head coach Greg Gard met with the media following both of their team's playing one another on Wednesday as the Badgers defeated the Nittany Lions 79-74 in overtime.

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