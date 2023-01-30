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{{ timeAgo('2023-01-30 07:45:38 -0600') }} basketball Edit

NN TV: Micah Shrewsberry & Juwan Howard talk UM/PSU postgame

Richard Schnyderite • NittanyNation
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@RivalsRichie

Penn State Basketball head coach Micah Shrewsberry and Michigan head coach Juwant Howard met with the media following both of their team's playing one another on Sunday as the Nittany Lions dominated the Wolverines, 83-61.

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