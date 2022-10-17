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NN TV: Minnesota Football HC PJ Fleck previews Penn State matchup

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Minnesota Football head coach PJ Fleck talks with the media ahead of his matchup versus Penn State this weekend.


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