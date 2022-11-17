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{{ timeAgo('2022-11-17 15:08:27 -0600') }} football Edit

NN TV: NCAA 14 Simulation -- Penn State versus Rutgers

Chris Nalwasky
Twitter -- @ChrisNalwasky

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Penn State Football is headed back to the road this weekend as they will take on the Rutgers Scarlet Knights in the team's final road game of the 2022 regular season.

With that being said, check out the simulation of the upcoming game below courtesy of NCAA Football 14 and take a look at the table underneath to see how the sim has stacked up to the actual games.

NOTES...

-- It's unclear why some players enter the game even though they are not listed on the depth chart. This happens a lot at wide receiver especially.

FULL LIST OF SIMS vs. ACTUAL RESULT
OPPONENT SIM RESULT ACTUAL RESULT

@Purdue

16-6 Penn State

35-31 Penn State

vs. OHIO

34-7 Penn State

46-10 Penn State

@Auburn

33-25 Penn State

41-12 Penn State

vs. Central Michigan

51-48 Central Michigan

33-14 Penn State

@Northwestern

27-18 Penn State

17-7 Penn State

@Michigan

28-27 Michigan

41-17 Michigan

vs. Minnesota

16-14 Penn State

45-17 Penn State

vs. Ohio State

48-13 Ohio State

44-31 Ohio State

@Indiana

17-10 Penn State

45-14 Penn State

Maryland

31-14 Penn State

30-0 Penn State

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