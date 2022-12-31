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NN TV: Penn State Coordinators Mike Yurcich and Manny Diaz talk Rose Bowl

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football coordinators Mike Yurcich and Manny Diaz talk with the media ahead of Monday's Rose Bowl versus Utah.

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