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NN TV: Penn State HC Micah Shrewsberry talks Delaware State postgame

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Basketball head coach Micah Shrewsberry talks with the media following his team's 60-46 win over Delaware State.

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