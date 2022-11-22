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NN TV: Penn State Hoops HC Micah Shrewsberry previews Lafayette game

Richard Schnyderite • NittanyNation
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@RivalsRichie

Penn State Basketball head coach Micah Shrewsberry met with the media today in his weekly availability to preview the team's upcoming game against Lafayette on Friday night.

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