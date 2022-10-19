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{{ timeAgo('2022-10-19 10:44:40 -0500') }} football Edit

NN TV: Penn State players preview Minnesota matchup

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Each week various Penn State Football players meet with the media via zoom to discuss the upcoming matchup and this week the Nittany Lions players preview the upcoming matchup against Minnesota.

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