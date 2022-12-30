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NN TV: Penn State QB Sean Clifford previews 2023 Rose Bowl

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football quarterback Sean Clifford spoke with the media ahead of his team's upcoming Rose Bowl game against Utah.

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