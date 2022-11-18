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NN TV: Previewing Penn State versus Rutgers Football on Saturday

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

No. 11 ranked Penn State Football is headed to New Jersey to face off against Rutgers this weekend in front of a SOLD OUT crowd inside of SHI Staidum.

The Nittany Lions are looking to keep things rolling with their New Year's Six Bowl hopes still alive and make a statement against the Scarlet Knights. Meanwhile on the flip side of the ball, Rutgers is still trying to find their identity behind four-star QB Gavin Wimsatt who impressed last week in a close loss to Michigan State.

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Will the Scarlet Knights defense be able to force some key turnovers with big time players they have and contain the Nittany Lions enough to make some plays? After the showing last week against Maryland, it doesn't seem like Penn State has any real areas of weakness anymore.

Our own Josh Taylor is joined by Mike Broadbent from The Knight Report to talk all things Penn State and Rutgers.

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