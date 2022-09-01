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NN TV: Sean Clifford reacts to leading PSU to a comeback win over Purdue

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football's sixth year quarterback Sean Clifford accounted for all five touchdowns on Thursday, including his game winning throw to Keyvone Lee to help secure the Nittany Lions win.

Immediately after the game, Fox Sports caught up with Clifford to get his reaction.

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