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NN TV: Watch every PSU touchdown call from Steve Jones at the Rose Bowl

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Listen and watch every Penn State touchdown call from Nittany Lions radio broadcaster Steve Jones reacts to all five scores for PSU in the 2023 Rose Bowl game.

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