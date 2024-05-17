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Pair of top in-state talents to visit Penn State this weekend

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Editor
@RivalsDylanCC

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Penn State's visitors list for this weekend continues to grow and Happy Valley Insider has confirmed a pair of top in-state talents will be on campus Saturday.

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