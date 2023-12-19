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Penn State 2024 Early Signing Period Primer

Heather Weikel - Happy Valley Insider
Heather Weikel - Happy Valley Insider (Heather Weikel - Nittany Nation)
Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

What should Penn State fans watch for during this week's early signing period?

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A drama-free early signing period? 

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