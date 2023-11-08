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Penn State 2025 QB target set to visit Penn State this weekend

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

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The visitors list for Penn State's upcoming matchup with Michigan continues to grow and the latest addition to our list of expected visitors for Saturday is a big one.

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