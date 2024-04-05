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Penn State among leaders for 2026 4-star ATH Marcello Vitti
Greg Smith
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
Marcello Vitti is one of the top ATH prospects in the country for the 2026 recruiting class. The Michigan native has made several trips this offseason. He holds 20 scholarship offers so it was impo...
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