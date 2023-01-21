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{{ timeAgo('2023-01-21 15:13:50 -0600') }} basketball Edit

Penn State defeats Nebraska, 76-65

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Basketball got back in the win column today with a solid 76-65 victory over Nebraska on Saturday afternoon.

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Penn State will head to the road again for a Tuesday night matchup against Rutgers over in Piscataway, New Jersey. Tip-off is set for 6:30pm and the game will be televised on BTN.

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