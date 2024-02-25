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Penn State dominates Edinboro 55-0 to finish season undefeated

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Editor
@RivalsDylanCC

For the fourth straight season and the seventh time in their last eight seasons, the Penn State Nittany Lions wrestling team has finished a regular season undefeated. On Sunday, the Nittany Lions took care of business against Edinboro, defeating the Fighting Scots 55-0.


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All in all, it was a complete non-contest between the Nittany Lions and Fighting Scots. The Nittany Lions picked up five technical falls in the dual while Edinboro also forfeited the 165 weight class.

However, it may not be all good news for the Nittany Lions. Following his technical fall at 174 over Joseph Arnold, Carter Starocci had to be helped off the map after appearing to injuring his knee and had to be helped off the mat.

Starocci is ranked as the No. 1 wrestler in the nation for the 174 weight class.


FULL RESULTS
Weight Penn State Edinboro Result

125

Braden Davis

Caleb Edwards

TF 19-3 PSU (5-0)

133

Aaron Nagoa

Eamonn Jimenez

TF 19-3 PSU (10-0)

141

Beau Bartlett

Jacob Brenneman

Fall 4:11 (16-0)

149

Tyler Kasak

Colin Roberts

Fall 3:20 (22-0)

157

Levi haines

Gannon Jaquay

Fall 4:38 (28-0)

165

Mitchell Mesenbrink

Forfeit

Forfeit (34-0)

174

Carter Starocci

Joseph Arnold

TF 22-5 (39-0)

184

Bernie Truax

Brody Evans

TF 21-3 (44-0)

197

Aaron Brooks

Jack Kilner

TF 19-4 (49-0)

285

Greg Kerkvliet

Nicholas Lodato

Fall 1:27 (55-0)

UP NEXT

Penn State will be off for the next two weeks as they prepare for the 2024 Big Ten Championships on March 9 and March at the University of Maryland.

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