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Penn State drops to No. 12 in latest CFP rankings

Heather Weikel - Happy Valley Insider
Heather Weikel - Happy Valley Insider (Heather Weikel - Happy Valley Insider)
Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

After falling to the Michigan Wolverines over the weekend, the Penn State Nittany Lions have fallen to the No. 12 spot in the latest College Football Playoff rankings, keeping them in a strong position to make a New Year's Six bowl game.


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Now with an 8-2 record on the season, the Nittany Lions will turn their attention to the Rutgers Scarlet Knights for their home finale this weekend at Beaver Stadium. Rutgers enters the weekend with a 6-4 record but has lost back-to-back games to Ohio State and Iowa.

Penn State is a near three-touchdown favorite over the Scarlet Knights.

Full Top 25 College Football Playoff Rankings 

1. Georgia Bulldogs

2. Ohio State Buckeyes

3. Michigan Wolverines

4. Florida State Seminoles

5. Washington Huskies

6. Oregon Ducks

7. Texas Longhorns

8. Alabama Crimson Tide

10. Louisville Cardinals

11. Oregon State Beavers

12. Penn State Nittany Lions

13. Ole Miss Rebels

14. Oklahoma Sooners

15. LSU Tigers

16. Iowa Hawkeyes

17. Arizona Wildcats

18. Tennessee Volunteers

19. Notre Dame Fighting Irish

20. North Carolina Tar Heels

21. Kansas State Wildcats

22. Utah Utes

23. Oklahoma State Cowboys

24. Tulane Green Wave

25. Kansas Jayhawks

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