PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Penn State drops to No. 12 in latest CFP rankings
Dylan Callaghan-Croley
•
Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
After falling to the Michigan Wolverines over the weekend, the Penn State Nittany Lions have fallen to the No. 12 spot in the latest College Football Playoff rankings, keeping them in a strong position to make a New Year's Six bowl game.
Now with an 8-2 record on the season, the Nittany Lions will turn their attention to the Rutgers Scarlet Knights for their home finale this weekend at Beaver Stadium. Rutgers enters the weekend with a 6-4 record but has lost back-to-back games to Ohio State and Iowa.
Penn State is a near three-touchdown favorite over the Scarlet Knights.
Full Top 25 College Football Playoff Rankings
1. Georgia Bulldogs
2. Ohio State Buckeyes
3. Michigan Wolverines
4. Florida State Seminoles
5. Washington Huskies
6. Oregon Ducks
7. Texas Longhorns
8. Alabama Crimson Tide
10. Louisville Cardinals
11. Oregon State Beavers
12. Penn State Nittany Lions
13. Ole Miss Rebels
14. Oklahoma Sooners
15. LSU Tigers
16. Iowa Hawkeyes
17. Arizona Wildcats
18. Tennessee Volunteers
19. Notre Dame Fighting Irish
20. North Carolina Tar Heels
21. Kansas State Wildcats
22. Utah Utes
23. Oklahoma State Cowboys
24. Tulane Green Wave
25. Kansas Jayhawks
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwNzkiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3Blbm5zdGF0ZS5yaXZhbHMu
Y29tL25ld3MvcGVubi1zdGF0ZS1kcm9wcy10by1uby0xMi1pbi1sYXRlc3Qt
Y2ZwLXJhbmtpbmdzIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBz
ID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9j
dW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFz
eW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJz
aW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNp
b24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3Mu
anMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwog
IH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRw
czovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2
OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRnBlbm5zdGF0ZS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3
cyUyRnBlbm4tc3RhdGUtZHJvcHMtdG8tbm8tMTItaW4tbGF0ZXN0LWNmcC1y
YW5raW5ncyZjNT0yMDIyNzMzMDc5JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIg
Lz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==