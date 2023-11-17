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Penn State Football Behind Enemy Lines: Rutgers Scarlet Knights

Marty Leap • Happy Valley Insider
Staff Writer
@msj41817
Staff writer for Happy Valley Insider

This week's behind enemy lines is a bit of a different one. Happy Valley Insider's own Richie Schnyderite, also of our sister site The Knight Report, is here to preview Saturday's matchup from the Rutgers point of view.

So, with no further introduction needed, let's dive into this week's edition of behind enemy lines.

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This has been Greg Schiano's best season since his return to Rutgers, what has gone right for the Scarlet Knights thus far this season?

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