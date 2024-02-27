Penn State Football's winter workouts are in full swing and following each workout the assistant coaches make their picks for the competitor of the day in their position groups.
With that being said, here are your day seven competitors of the day for winter workouts.
QUARTERBACK
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RUNNING BACK
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WIDE RECEIVER
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OFFENSIVE LINE....
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DEFENSIVE LINE....
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LINEBACKER....
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CORNERBACK....
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SPECIAL TEAMS....
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PREVIOUS WINNERS....
QUARTERBACK: Beau Pribula (x4), Ethan Grunkemeyer (x1), Drew Allar (x1), Jaxon Smolik (x1)
RUNNING BACK: Cameron Wallace (x1), Nick Singleton (x3), Quinton Martin (x2), Amiel Davis (x1)
WIDE RECEIVER: Liam Clifford (x1), Malick Meiga (x2), Anthony Ivey (x1), Julian Fleming (x1), Omari Evans (x2)
TIGHT END: Joey Schlaffer (x3), Tyler Warren (x2), Jerry Cross (x1), Luke Reynolds (x1)
OFFENSIVE LINE: Nick Dawkins (x3), Addison Penn (x1), Anthony Donkoh (x1), J'ven Williams (x1), Vega Ioane (x1)
DEFENSIVE LINE: Zuriah Fisher (x4), Zane Durant (x2), Jameial Lyons (x1)
LINEBACKER: Tyler Elsdon (x2), Dominic DeLuca (x2), Tony Rojas (x2), Kobe King (x1)
CORNERBACK: Cam Miller (x3), AJ Harris (x1), Elliot Washington (X1), Antoine Belgrave-Shorter (x1)
SAFETY: Jaylen Reed (x1), Zakee Wheatley (x2), KJ Winston (x2), Lamont Payne (x2)
SPECIAL TEAMS: Riley Thompson (x1), Sander Sahaydak (x1), Tyler Duzansky (x3), Blaise Sockach-Minick (x2)