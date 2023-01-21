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Penn State Football Junior Day Recruit Visitor List - January 21

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Every January, Penn State Football hosts a long list of recruits on campus for several Junior Day events as they are called. It's when the current high school football juniors are invited up to campus to meet with the staff, check out the facilities and just spend the day at State College.

With that being said, let's take a look at which prospects have already confirmed that they plan to attend?

DICSUSS THE RECRUITING VISITOR LIST ON THE LION'S DEN FORUM HERE

CLASS OF 2023

QB Zayd Etheridge (Upper Merion - PA)
WR Benny Haselrig (Hampton - PA)
DT Logan Greer (North Hills - PA)

CLASS OF 2024

WR Jay'Quan Bostic (Taft - OH)+
WR Sage Clawges (St. Thomas More - CT)
OL Idrys Cotton (Plymouth - MI)
OL Aba Selm (Simon Kenton - KY)*
OL Ryan Cory (Pine-Richland - PA)+
OL Robby Martin (Huntington - WV)*
OL Caleb Brewer (Wyomissing - PA)+
OL William Satterwhite (Hoban - OH)*
OL Michael McMonigle (William Penn Sr - PA)
DE Herb Gray (Flowers - MD)+
DE Deshon Dodson (Neumann - Goretti - PA)*
LB Chris Williams (St. Thomas More - CT)
DB Omillio Agard (St. Joe's Prep - PA)*
DB Jah Jah Boyd (Roman Catholic - PA)*
WR Mikey Preston Jr. (Roman Catholic - PA)*
ATH Josiah Brown (Holy Trinity - NY)*
ATH Thomas Bacon Jr. (Long Island Lutheran - NY)
K Vasilios Fotopoulos (Sunlake - FL)

CLASS OF 2025

QB Malik Washington (Archbishop Spalding - MD)*
TE Nate Roberts (Washington - TX)*
DB Jamal Davis Jr. (St. Thomas More - CT)
DE Lorenzo Riddick (Long Island Luthern - NY)

CLASS OF 2026

QB Dante Carr (Minersville - PA)
WR Chris Henry Jr (West Clermont - OH)

* -- HOLDS PSU OFFER

** -- PENN STATE COMMIT

+ -- HOLDS POWER FIVE OFFER

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