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Penn State Football PFF Grades / Snap Counts for the 2023 season

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football finished the regular season with a record of 10-2 (7-2) a few weeks back with losses to Michigan and Ohio State. Despite the losses, the Nittany Lions did have another double digit win season and are headed to a New York's Six Bowl Game once again.

But before that game, let's take a look at how PFF graded out each of the Nittany Lions players this regular season.

If you are unfamiliar with how the PFF grades work, you can check out this link to their website, breaking it all down RIGHT HERE.

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QUARTERBACK

QUARTERBACKS
Name SNAPS OFF GRADE PASS GRADE

Drew Allar

756

87.9

82.5

Beau Pribula

134

81.6

64.1

Jaxon Smolik

2

60.0

N/A
RUNNING BACKS
NAME SNAPS OFF GRADE RUN GRADE PASS BLOCK

Nick Singleton

435

69.7

70.8

28.7

Kaytron Allen

403

84.7

90.5

32.6

Trey Potts

100

67.7

73.5

75.7

Tank Smith

16

83.9

80.3

21.2
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