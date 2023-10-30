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Penn State Football PFF Grades / Snap Counts versus Indiana

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football earned another win on Saturday as they went on to defeat Indiana by a final score of 33-24 inside of Beaver Stadium.

Happy Valley Insider has gathered all the data from PFF and put together the full list of grades and snap counts below in order to get a better look at how each player performed versus the Hoosiers.

If you are unfamiliar with how the PFF grades work, you can check out this link to their website, breaking it all down RIGHT HERE.

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QUARTERBACK

QUARTERBACKS
Name SNAPS OFF GRADE PASS GRADE

Drew Allar

76

78.5

78.1

Beau Pribula

2

52.4

N/A
BOLD = STARTER
RUNNING BACKS
NAME SNAPS OFF GRADE RUN GRADE PASS BLOCK

Nick Singleton

40

55.8

54.5

24.3

Kaytron Allen

43

70.1

69.1

28.7
BOLD = STARTER
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