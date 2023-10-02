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Penn State Football PFF Grades / Snap Counts versus Northwestern

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

The Penn State Nittany Lions on Saturday were able to get past a slow first half en route to a 41-13 win over the Big Ten West's Northwestern Wildcats to move to 5-0 on the season.

Happy Valley Insider has gathered all the data from PFF and put together the full list of grades and snap counts below in order to get a better look at how each player performed versus the Wildcats.

If you are unfamiliar with how the PFF grades work, you can check out this link to their website, breaking it all down RIGHT HERE.

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QUARTERBACK

QUARTERBACKS
Name SNAPS OFF GRADE PASS GRADE

Drew Allar

72

75.9

69.4

Beau Pribula

1

73.2

72.6
BOLD = STARTER
RUNNING BACKS
NAME SNAPS OFF GRADE RUN GRADE

Nicholas Singleton

60

64.9

62.7

Trey Potts

22

69.5

72.8

Kaytron Allen

8

60.9

60.5
BOLD = STARTER
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