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Penn State Football Practice Notes (9/20) - Offense

Heather Weikel - Happy Valley Insider
Heather Weikel - Happy Valley Insider (Heather Wiekel - Happy Valley Insider)
Zach Seyko
Contributor

Penn State football is gearing up for a prime-time matchup under the lights in White Out conditions with the Iowa Hawkeyes. As the Nittany Lions prepare for their annual Whiteout game, here are some observations from Penn State football practice on Wednesday, September 20, 2023.

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