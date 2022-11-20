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{{ timeAgo('2022-11-20 11:03:14 -0600') }} football Edit

Penn State Football season finale against Michigan State set for 4:00 pm

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

The Land-Grant Trophy will be on the line this Upcoming Saturday afternoon when the Penn State Nittany Lions (9-2, 6-2) host rival Michigan State (5-6, 3-5).

Shortly after Penn State’s 55-10 win over Rutgers on Saturday night, it was announced that the Nittany Lions and the Spartans would kickoff their game at 4:00 pm with the game televised on Fox Sports 1.

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The Spartans are coming off a 38-31 loss to Indiana on Saturday, keeping the Spartans from achieving bowl eligibility. It’s been a tough season for Mel Tucker and his program after losing white a bit of talent from last year’s 11-2 Fiesta Bowl winning team including star running back Kenneth Walker.

Last season, the Nittany Lions fell to the Spartans 30-27 on a snowy afternoon in East Lansing. All-time, Michigan State leads the series 18-17-1. Over the James Franklin era, the Spartans have had the upper hand with five wins in eight games.

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