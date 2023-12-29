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Penn State Grabs Two-Time PA State Champion Nate Desmond
Joey Klender
•
Happy Valley Insider
Wrestling Analyst
Penn State was able to land the #3=18 recruit in the Class of 2025, as Nate Desmond of Wyoming Seminary committed to the Nittany Lions on Wednesday Night.
Desmond, a two-time PIAA State Champion, is the third current Seminary product to have a commitment to Penn State, joining Luke Lilledahl and Joe Sealey, who committed to Penn State earlier this year.
Desmond made his announcement on Instagram:
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Desmond started his high school career at Bethlehem Catholic, winning two PIAA State Championships at 106 and 114. This year, he is 13-1, with his lone loss coming to Beric Jordan of Stillwater, Oklahoma, at the Walsh Ironman Tournament.
Desmond joins Dalton Perry, PJ Duke, and Asher Cunningham in Penn State's recruiting class of 2025.
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