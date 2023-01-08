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Penn State Hoops Recruiting: A Look At Prioritized Prospects

Zach Smart • NittanyNation
Hoops Recruiting Analyst

Beyond Penn State, Davis holds offers from Maryland, Butler, Mississippi State, Kansas State, Texas A & M, George Washington and others.

Dwayne Pierce, Christ The King HS: The one aspect of Pierce's game which tends to get undersold is his defense. The 6-foot-6, 205-pound wing is a versatile defender with the ability to apply hard edged one on one defense, as he showed during the Royals' trip to London, England last month.

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