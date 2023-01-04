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Penn State hosting former four-star, Rivals250 wide receiver on Wednesday

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Penn State may be less than 48 hours removed from a Rose Bowl championship on Monday evening in Pasadena but the Nittany Lions coaching staff is already back to work on the recruiting trail.

On Wednesday, Penn State is hosting former four-star wide receiver and Rivals250 member Romello Brinson for an official visit, Nittany Nation confirmed the visit with a source close to the program.

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