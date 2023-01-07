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{{ timeAgo('2023-01-07 09:57:46 -0600') }} football Edit

Penn State hosting intriguing 6-foot-7 wide receiver on Saturday

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Penn State is looking to continue to add to their wide receiver room for the 2023 season and on Saturday, they’re hosting an intriguing transfer portal target.

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