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Penn State hosting large Imhotep Charter contingent on Tuesday

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Yesterday, top 2025 defensive end Zahir Mathis reported he was going to be making the trip to Happy Valley on Tuesday. That being said, Mathis is not the only Imhotep Charter prospect on campus with Mathis.

He will be joined by several teammates including multiple who already have Penn State offers. Here are the players who will be on campus from Imhotep Charter on Tuesday.

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