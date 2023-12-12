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Penn State lands pair of PWO commitments
Dylan Callaghan-Croley
•
Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
Over the last two days, Penn State has received a pair of preferred walk-on commitments from a pair of in-state prospects.
Mt. Lebanon linebacker Beckham Dee and Canon-McMillian defensive back Tyler Armstead have announced their commitments to the Nittany Lions.
Tyler Armstead - Bishop McMillian
Armstead is a nice-sized cornerback prospect at 6-foot-2 and about 160 pounds. Not only shows promise as a cornerback but also has proven to be a strong special teams performer, something as a PWO will be key for Armstead going forward if he hopes to eventually see the field at Penn State. Reported a 4.68 forty-yard dash last spring.
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Beckham Dee
Dee is arguably a huge steal as a preferred walk on commitment. The Mt. Lebanon standout was committed to Air Force to play football originally before now committing to being a Nittany Lion. Dee is one of the state's top senior linebackers and had a quality offer list as well, nearing 20 offers from a combination of FBS and FCS programs. Has quality size at 6-foot-1 and 210 pounds, and plays an aggressive form of linebacker but shows strong instincts and football IQ as one would expect with some of the programs that have offered him. Will have an opportunity to carve out a very good special teams role for himself once he arrives on campus.
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