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{{ timeAgo('2022-10-19 12:22:03 -0500') }} football Edit

Penn State / Minnesota Whiteout Recruit Visitor List

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State has a big game against Minnesota on Saturday evening and as per tradition, it will be one of the biggest recruiting events of the year.

Which prospects have already confirmed that the plan to attend? Join the Nittany Nation staff inside The Lions Den for an early look at this weekend's visitor list!

INSIDE THE DEN: WHITEOUT VISITOR LIST

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