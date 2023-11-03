Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

Penn State offers 2025 in-state four-star QB Matt Zollers

Matt Zollers
Matt Zollers
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

The last in-state quarterback Penn State seriously pursued was Beau Pribula in the 2022 class. Now the Nittany Lions are going after class of 2025 Royersford (Pa.) Spring Ford quarterback Matt Zollers. The four-star now holds a total of five scholarship offers but the Penn State offer seems to have made an impact.

*****

FINAL 2023 TEAM RANKINGS: Comprehensive (overall) ranking | High school/JUCO ranking | Transfer portal ranking

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2026 RANKINGS: Rivals100

TRANSFER PORTAL: Latest news | Transfer portal player ranking | Transfer portal team ranking | Transfer Tracker | Message board

*****

IN HIS OWN WORDS

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement