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football
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Penn State Offers 2026 Recruit Ash Roberts
EJ Daniels
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NittanyNation
Recruiting Analyst
Penn State is actively working on its 2026 recruiting class, going back to the Roman Catholic High School ties and offering wide receiver Ashdyn Roberts.
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