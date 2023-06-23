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Penn State Official Visit Profiles: WR Jerrae Hawkins & WR Hardley Gilmore

Marty Leap • Happy Valley Insider
Staff Writer

The final weekend of June will be a quieter one for Penn State. After multiple busy weekends in Happy Valley, it will be a smaller group in town this weekend with only two prospects expected on campus this weekend in wide receivers Jerrae Hawkins and Hardley Gilmore

We'll start with Hawkins.

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