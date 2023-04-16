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Penn State OL Jimmy Christ enters transfer portal

Jan 1, 2022; Tampa, FL, USA; Penn State Nittany Lions offensive lineman Jimmy Christ (51) runs onto the field before the game against the Arkansas Razorbacks during the 2022 Outback Bowl at Raymond James Stadium. Mandatory Credit: Matt Pendleton-USA TODAY Sports
Jan 1, 2022; Tampa, FL, USA; Penn State Nittany Lions offensive lineman Jimmy Christ (51) runs onto the field before the game against the Arkansas Razorbacks during the 2022 Outback Bowl at Raymond James Stadium. Mandatory Credit: Matt Pendleton-USA TODAY Sports (© Matt Pendleton-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

The first departure of the second transfer portal window is in for Penn State. Offensive lineman Jimmy Christ announced his intentions on Sunday to enter the transfer portal with three years of eligibility remaining.

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Over his first three seasons with the Nittany Lions, Christ appeared in 11 games in mostly a special teams role but also saw time on the offensive line as a reserve. He was an Academic All-Big Ten selection in each of the last two years as well. The three-star prospect in the 2020 recruiting class committed to the Nittany Lions over 30+ other programs.

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