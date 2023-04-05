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Penn State "one of the top" schools for 2024 OL Eagan Boyer after visit

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Over the weekend, Penn State hosted Cornelius (NC) offensive tackle Eagan Boyer for an unofficial visit. It was the first visit of his recruitment to Happy Valley after earning an offer from the program in January.


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