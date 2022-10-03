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football
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Penn State PFF Grades / Snap Counts versus Northwestern
Richard Schnyderite
•
NittanyNation
Publisher
Penn State Football's undefeated streak continued this weekend as they won a sloppy one against Northwestern inside of Beaver Stadium by a final score of 17-7 on Saturday afternoon.
By now, we've had plenty of time to review the box score and stat lines but how did the team grade out according to PFF (Pro Football Focus).
Nittany Nation has gathered all the data from PFF and put together the full list of grades and snap counts below in order to get a better look at how each player performed versus the Terrapins.
If you are unfamiliar with how the PFF grades work, you can check out this link to their website breaking it all down RIGHT HERE.
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