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{{ timeAgo('2022-11-21 07:15:00 -0600') }} football Edit

Penn State PFF Grades / Snap Counts versus Rutgers

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Football secured their ninth victory of the season this weekend with another dominating performance, defeating Rutgers by a final score of 55-10.

By now, we've had plenty of time to review the box score and stat lines but how did the team grade out according to PFF (Pro Football Focus).

Nittany Nation has gathered all the data from PFF and put together the full list of grades and snap counts below in order to get a better look at how each player performed versus the Terrapins.

If you are unfamiliar with how the PFF grades work, you can check out this link to their website breaking it all down RIGHT HERE.

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QUARTERBACKS
PLAYER OVR OFF GRADE PASSING GRADE SNAP COUNT

Sean Clifford

72.9

68.5

47

Drew Allar

67.8

68.7

28
BOLD = started the game
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