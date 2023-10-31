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Penn State ranked outside top 10 in the first College Football Playoff poll

Heather Weikel - Happy Valley Insider
Heather Weikel - Happy Valley Insider (Heather Weikel - Happy Valley Insider)
Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

On Tuesday evening, the first College Football Playoff poll of the 2023 season was released. The Penn State Nittany Lions, entering week 10 of the 2023 season with a 7-1 record are looking from the outside in on the top 10.

The Nittany Lions are ranked No. 11 in the initial CFP rankings with Oklahoma and Ole Miss just ahead of them at No. 9 and No. 10.

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The Nittany Lions are one of three Big Ten teams ranked inside the top 25 joining No. 1 Ohio State and No. 3 Michigan. Penn State fell to Ohio State on October 21, 20-12 in Columbus but will get their crack at Michigan next weekend on November 11 in Happy Valley.

Future Big Ten programs Washington, Oregon, UCLA, and USC are also ranked inside the top 25 at No. 5, No. 6, No. 19, and No. 20 respectively.

Full College Football Playoff poll
Rank Team

1

Ohio State

2

Georgia

3

Michigan

4

Florida State

5

Washington

6

Oregon

7

Texas

8

Alabama

9

Oklahoma

10

Ole Miss

11

Penn State

12

Missouri

13

Louisville

14

LSU

15

Notre Dame

16

Oregon State

17

Tennessee

18

Utah

19

UCLA

20

USC

21

Kansas

22

Oklahoma State

23

Kansas State

24

Tulane

25

Air Force

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