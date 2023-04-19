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Penn State RB target Corey Smith announces decision date

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Could Penn State be in line to add another commitment in the near future? That certainly seems like it could be the case.

On Wednesday morning, Waukesha (WI) running back Corey Smith announced on Twitter that he will be announcing a commitment next Friday, April 28 at 2:50 p.m. CT / 3:50 p.m ET.

Smith was on campus this past weekend for Penn State's Blue-White game, one of 100+ prospects to be on campus. Coming out of the spring game, Penn State has already seen commitments from 2024 ATH Caleb Brewer, 2024 OL Donovan Harbour, and 2025 RB Kiandrea Barker.


Smith is a prospect that Happy Valley Insider has FutureCasted to Penn State, as we placed a FutureCast in late Saturday night for the four-star running back.

Penn State of course already holds one commitment at the position from in-state prospect and top-50 overall prospect Quinton Martin. If Smith does in fact pick Penn State next Friday, running backs coach Ja'Juan Seider will continue what has been an extraordinary last few years on the recruiting trail which included, of course, the landing of both Nicholas Singleton and Kaytron Allen.

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