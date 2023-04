Could Penn State be in line to add another commitment in the near future? That certainly seems like it could be the case. On Wednesday morning, Waukesha (WI) running back Corey Smith announced on Twitter that he will be announcing a commitment next Friday, April 28 at 2:50 p.m. CT / 3:50 p.m ET.

Smith was on campus this past weekend for Penn State's Blue-White game, one of 100+ prospects to be on campus. Coming out of the spring game, Penn State has already seen commitments from 2024 ATH Caleb Brewer, 2024 OL Donovan Harbour, and 2025 RB Kiandrea Barker.