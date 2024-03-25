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Penn State's Ace Baldwin named Lefty Driesell Defensive Player of the Year
Dylan Callaghan-Croley
•
Happy Valley Insider
Editor
Penn State star guard Ace Baldwin has been named the Lefty Driesell National Defensive Player of the Year. The award is annually given to the best defensive player in all of Division I basketball. He is the first Nittany Lion to ever win the award.
This season, the Baltimore, Maryland native averaged 2.67 steals per game, totaling 88 for the season which ranked top five in the country and best in the Big Ten. His 2.67 steals per game was the best by a Big Ten player in the last 10 years according to a Penn State press release. Offensively, Baldwin was quite strong as well for the Nittany Lions, averaging 14.2 points and 6.0 assists per game.
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Baldwin has one year of eligibility remaining to be used but has not announced yet if he will use that extra year.
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