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Penn State's Drew Allar leaves Rutgers game with suspected injury

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

Penn State quarterback Drew Allar left Penn State's matchup against Rutgers on Saturday with a suspected injury.

The sophomore quarterback checked out of the game midway through the third quarter a few plays after taking a big hit to his shoulder on a scramble. He was relieved by redshirt freshman quarterback Beau Pribula.

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Heather Weikel -- Happy Valley Insider
Heather Weikel -- Happy Valley Insider (Heather Weikel -- Happy Valley Insider)

Prior to leaving the game, Allar was 6-for-13 in the game for 79 yards. Penn State was winning at the time of the suspected injury 10-6.

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